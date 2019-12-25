Петербуржцу разрешили перезахоронить отца спустя 33 года после его смерти

Мужчина решил исполнить последнюю волю умершего.

В Петербурге суд разрешил мужчине исполнить последнюю волю отца. Ему разрешили перезахоронить родственника спустя 33 года после его смерти. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Дмитрий Дудин пояснил, что его покойный отец хотел быть похоронен в Зеленогорске "поближе к природе и заливу". Однако похоронами занималась сводная сестра, которая захоронила останки на Серафимовском кладбище. При этом женщина не давала разрешения на то, чтобы перезахоронить отца. Дмитрий просил суд обязать ее не чинить препятствий.

Женщина заявила, что урна с прахом отца была погребена на Серафимовском кладбище еще 33 года назад по просьбе ее матери. В специализированной службе Петербурга по вопросам похоронного дела также отказались выкапывать урну, утверждая, что это нарушает "нравственную обязанность на достойное отношение к умершим".

Суд встал на сторону истца и разрешил перезахоронить останки, обязав сводную сестру не чинить препятствий.

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Фото: Piter.TV