Петербуржец пытался пронести в СИЗО сверток с гашишем

Мужчина попался при попытке перебросить сверток через забор.

В понедельник, 25 ноября, сотрудники УФСИН совместно с коллегами из уголовного розыска Выборгского района Ленобласти задержали 29-летнего мужчину, который пытался пронести в СИЗО сверток с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина попался при попытке перебросить сверток с веществом темного цвета через забор. Задержанный пояснил, что по просьбе знакомого должен был принести брикет с гашишем.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что главу группы наркодилеров осудили на почти 9 лет в Петербурге.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Петербургу и Ленобласти