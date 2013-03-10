Петербуржца приговорили к трем годам тюрьмы за кражу 5 тысяч рублей

Мужчина специально вызвал сбой ПО банкомата и подтвердил требование о зачислении денег.

В Петербурге к реальному сроку приговорили мужчину, который обманным путем заполучил 5 тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба городской прокуратуры.

Установлено, что мужчина специально вызвал сбой программного обеспечения банкомата и подтвердил требование о зачислении денег на свою карту. При этом он ничего не положил в купюроприемник.

За свою махинацию петербуржец получил три года в колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что в Петербурге у 82-летнего пенсионера со счета украли 4,4 млн рублей.

Фото: Piter.TV