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В Петербурге осудили мужчину за нападение на женщину в туалете магазина
Сегодня, 11:39
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге осудили мужчину за нападение на женщину в туалете магазина

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Он ударил жертву по лицу, выхватил из рук телефон и скрылся.

Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который напал на женщину в туалете гипермаркета на Парашютной улице. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Инцидент произошел 6 августа. Мужчина ударил жертву по лицу, выхватил у нее из рук смартфон стоимостью 7 тысяч рублей и скрылся.

Суд признал петербуржца виновным и назначил ему 3 года 11 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Ранее пьяный петербуржец в ходе ссоры убил сожителя матери солевой лампой.

Фото: Piter.TV

Теги: нападение, суд
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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