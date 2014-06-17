В Петербурге осудили мужчину за нападение на женщину в туалете магазина

Он ударил жертву по лицу, выхватил из рук телефон и скрылся.

Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который напал на женщину в туалете гипермаркета на Парашютной улице. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Инцидент произошел 6 августа. Мужчина ударил жертву по лицу, выхватил у нее из рук смартфон стоимостью 7 тысяч рублей и скрылся.

Суд признал петербуржца виновным и назначил ему 3 года 11 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Ранее пьяный петербуржец в ходе ссоры убил сожителя матери солевой лампой.

Фото: Piter.TV