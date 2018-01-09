Петербуржец получил 4,5 года общего режима за выращивание наркотических растений

Вынесен приговор мужчине, культивировавшему наркотикосодержащие растения.

Прокуратура Кировского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по статье о незаконном культивировании наркотиков (ч. 1 ст. 231 УК РФ), по статье о незаконном хранении в особо крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в августе 2023 года обвиняемый, используя специальный грунт, гроу-боксы, системы вытяжки, полива и освещения, вырастил 72 куста конопли в квартире на проспекте Стачек. Там же он хранил около 160 грамм марихуаны, приготовленной из выращенного урожая.

Мужчине назначено наказание в виде лишение свободы сроком на 4,5 года общего режима.

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Фото: Piter.TV

