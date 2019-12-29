Петербуржец получил условный срок за незаконное оформление кредитов

Всего мужчина изготовил 27 поддельных договоров целевых займов.

В Петербурге суд вынес приговор в отношении старшего менеджера отдела розничных продаж ООО "Авангард" Андрея Удачина. Мужчину признали виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и отмывании денег. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Суд установил, что Удачин, имея доступ к персональным данным клиентов, с помощью графического редактора вносил изменения и заключал от имени вышеупомянутых лиц кредитные договоры.

В период с сентября 2017 года по апрель 2018 года мужчина изготовил 27 договоров целевых займов на оплату якобы приобретенных товаров и услуг. На счет ООО "Авангард", а затем на личный счет злоумышленника поступили более 2 млн рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину и возместил часть ущерба. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год и штраф в размере 10 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV