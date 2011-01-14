Петербуржец похитил из подъездов 46 светодиодных светильников

Сумма ущерба превысила 242 тысячи рублей.

Петербуржец похитил из подъезда дома в Московском районе 46 светодиодных светильников. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.



По версии следователей, в марте 2023 года обвиняемый похитил 46 светодиодных светильников из подъездов ЖК "Питер", расположенного по улице Типанова. Сумма ущерба превысила 242 тысячи рублей. Похищенное фигурант уголовного дела продал по 2,5 тысячи рублей за светильник, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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