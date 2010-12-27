Петербуржец погиб на Конной улице, пытаясь спастись от пожара

Владелец горящей квартиры выпрыгнул на улицу, не дождавшись огнеборцев.

В Центральном районе Петербурга пожар в жилом доме закончился трагической гибелью хозяина квартиры. Испугавшись сгореть заживо, мужчина выпрыгнул в окно с четвертого этажа. Маневр не удался: жертва обстоятельств получила травмы, несовместимые с жизнью. Инцидент произошел около 12 часов дня по Конной улице,5.

На месте работали экстренные службы. включая полицию, медиков и спасателей. Однако, к приезду бригады скорой помощи житель уже скончался. Врачам оставалось только зафиксировать время смерти.

В настоящее время выясняются обстоятельства возгорания и причиненный ущерб.

Напомним, что жители Девяткино рассказали, что задыхаются от неприятного запаха.

Фото:Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб