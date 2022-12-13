Петербуржец отсудил более 30 млн за неисправный Genesis

Петербуржец приобрел GENESIS G90 2018 года выпуска в 2021 году.

Кировский суд Петербурга взыскал миллионы с производителя автомобиля из Калининграда по иску петербуржца. Мужчина купил подержанный седан, проблемы с которым начались в период действия гарантии. Об этом 4 апреля рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

Петербуржец приобрел GENESIS G90 2018 года выпуска в 2021 году. Срок гарантии - 4 года. Через три года у машины отказали кнопки регулировки заднего левого сидения, загорелась ошибка подушки безопасности, появились и другие проблемы. Тогда владелец обратился к официальному дилеру для гарантийного ремонта.

Седан ремонтировали 35 дней, после этого отдали истцу, заверив, что машина исправна. Но спустя некоторое время у машины перестало регулироваться левое заднее сидение. Тогда мужчина вновь обратился к дилеру с заявлением о неисправности, ему сообщили, что потребуется подождать какое-то время, чтобы машину приняли в работу.

Суд взыскал с ООО "Эллада Интертрейд" стоимость автомобиля в размере 2 980 000 рублей, убытки в виде разницы стоимости автомобилей 10 998 000 рублей, неустойку за просрочку удовлетворения требования о возврате стоимости товара в размере 8 500 000 рублей, неустойку за просрочку удовлетворения требования о возврате стоимости товара в размере 15,7 миллиона рублей, штраф в размере 11,2 миллиона рублей.

Ранее Московский суд арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в Петербурге. 26-летнюю Трепову обвиняют в обвиняемой в теракте с умышленной гибелью человека (ч. 3 ст. 205 УК) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК). Оба эпизода — организованной группой.

Фото: Piter.tv

