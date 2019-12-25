Петербуржец отправил в ХМАО 30 аквариумных улиток на самолете

Ампуллярии полезны тем, что способны очистить аквариум от водорослей.

Петербуржец "посадил" на самолет 30 аквариумных улиток, которые перед отправлением в Ханты-Мансийский автономный округ прошли ветеринарный контроль. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

30 ампуллярий прошли контроль в грузовом терминале аэропорта Пулково. Сообщается, что индивидуальный предприниматель из Петербурга отправил улиток другому предпринимателю из ХМАО.

Нарушений не было выявлено.

Амлуллярия ― пресноводная улитка, которая обитает в тропиках Азии и Южной Америки. Используется для очищения стенок аквариума от водорослей.

Ранее в Петербург из Алтая привезли 2 тысячи аквариумных рыб.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СПб, ЛО и Псковской области