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Петербуржец отправил в ХМАО 30 аквариумных улиток на самолете
Сегодня, 10:42
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Петербуржец отправил в ХМАО 30 аквариумных улиток на самолете

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Ампуллярии полезны тем, что способны очистить аквариум от водорослей.

Петербуржец "посадил" на самолет 30 аквариумных улиток, которые перед отправлением в Ханты-Мансийский автономный округ прошли ветеринарный контроль. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

30 ампуллярий прошли контроль в грузовом терминале аэропорта Пулково. Сообщается, что индивидуальный предприниматель из Петербурга отправил улиток другому предпринимателю из ХМАО. 

Нарушений не было выявлено. 

Амлуллярия ― пресноводная улитка, которая обитает в тропиках Азии и Южной Америки. Используется для очищения стенок аквариума от водорослей. 

Ранее в Петербург из Алтая привезли 2 тысячи аквариумных рыб.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СПб, ЛО и Псковской области

Теги: ампуллярия, ветеринарный контроль, пулково, улитки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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