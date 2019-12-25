Петербуржец отправил в ХМАО 30 аквариумных улиток на самолете

Петербуржец "посадил" на самолет 30 аквариумных улиток, которые перед отправлением в Ханты-Мансийский автономный округ прошли ветеринарный контроль. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
30 ампуллярий прошли контроль в грузовом терминале аэропорта Пулково. Сообщается, что индивидуальный предприниматель из Петербурга отправил улиток другому предпринимателю из ХМАО.
Нарушений не было выявлено.
Амлуллярия ― пресноводная улитка, которая обитает в тропиках Азии и Южной Америки. Используется для очищения стенок аквариума от водорослей.
Ранее в Петербург из Алтая привезли 2 тысячи аквариумных рыб.
Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СПб, ЛО и Псковской области
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