Петербуржец лишился швейцарских часов и iPhone X на вечеринке в отеле

Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.

Накануне в полицию Петербурга обратился 44-летний бизнесмен и заявил о краже швейцарских часов и смартфона общей стоимостью 600 тысяч рублей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 21 марта около шести часов утра в одном из номеров мини-отеля SleepInn на Ординарной улице, 11. Мужчина устроил вечеринку, на которую пришли малознакомые люди. По предварительной версии, именно они украли дорогие вещи.

Стражи порядка узнали о краже только через пять дней после происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV