Петербуржец окунул в Неву своего питона около стен Петропавловской крепости

"Этот питон - моржующийся. Выведена новая, устойчивая к холоду порода", отмечают очевидцы.

В пятницу, 17 августа, у стен Петропавловской крепости, горожанин искупал огромного питона в холодных водах Невы. Очевидцы предположили, что рептилия могла простудиться.

Так для питона вода же холодная беспокоятся очевидцы

На кадрах, котрыми поделились отдыхающие видно, что мужчина практически утопил питона в воде. Свидетели такого инцидента шутят, "стирка, она такая".

Ранее мы писали о том, что на автовокзале в Петербурге обнаружили две коробки змей.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК