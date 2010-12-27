Петербуржец окунул в Неву своего питона около стен Петропавловской крепости

В пятницу, 17 августа, у стен Петропавловской крепости, горожанин искупал огромного питона в холодных водах Невы. Очевидцы предположили, что рептилия могла простудиться.
Так для питона вода же холодная
беспокоятся очевидцы
На кадрах, котрыми поделились отдыхающие видно, что мужчина практически утопил питона в воде. Свидетели такого инцидента шутят, "стирка, она такая".
Ранее мы писали о том, что на автовокзале в Петербурге обнаружили две коробки змей.
Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК