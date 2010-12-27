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Петербуржец обокрал квартиру бывшей невесты почти на 70 тысяч рублей
Сегодня, 17:45
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IRINA_CHALKINA

Петербуржец обокрал квартиру бывшей невесты почти на 70 тысяч рублей

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Мужчина вынес из квартиры телевизор и плиткорез.

В Петербурге задержали местного жителя, который из-за обиды обокрал бывшую невесту почти на 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Инцидент произошел 11 октября в Невском районе. Как оказалось, 27-летнего петербуржец открыл квартиру ключом, который у него остался. Мужчина присвоил себе  телевизор, смартфон, аудиоколонки, фотоаппарат, а также плиткорез и электролобзик.  После воришка скрылся с места преступления. Материальный ущерб оценили в 73 990 рублей.

Обиженного воришку задержали сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии. Петербуржец передан полиции.

Ранее мы сообщали о том, что задержанный в Петербурге магазинный вор находился в розыске.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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