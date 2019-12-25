Петербуржец обнаружил в своей квартире труп знакомого с кровоподтеками на лице

На теле умершего нашли признаки асфиксии.

В воскресенье, 2 августа, в службу "112" поступило сообщение от 45-летнего жителя Петербурга. Он рассказал, что в своей квартире в доме №28/3 на улице Маршала Казакова обнаружил труп 22-летнего знакомого, гражданина республики Таджикистан. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

На лице умершего нашли кровоподтеки, а на теле – признаки асфиксии, или удушья. По подозрению в совершении преступления задержали заявителя. В отношении него составили административный протокол статье 20.1 КоАП РФ и поместили в специальное помещение содержания задержанных лиц.

Ранее мы писали, что в Петербурге сын в ходе ссоры до смерти избил пожилую мать.

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