Петербуржец обнаружил в стене панцирь вымершего членистоногого

Помимо этого нашли окаменелости морских беспозвоночных.

Петербуржец сделал странное открытие в стене дворца "Малютка" — хвостовой щиток панциря древнего ископаемого, а именно трилобита. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Помимо этого обнаружились рахиоподы, или плеченогие (морские беспозвоночные животные).

"Он очень крупный и сразу бросается в глаза. Искать нужно сразу у двери справа", – уточнил мужчина.

Дворец был построен в 1896 году.

Ранее мы рассказывали, как можно найти окаменелости в Петербурге. Напомним также, что в Ленобласти дачница обнаружила окаменелости существа, жившего 500 млн лет назад.

Фото: Piter.tv