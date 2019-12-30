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Петербуржец обнаружил в стене панцирь вымершего членистоногого
Сегодня, 19:38
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arteliseev

Петербуржец обнаружил в стене панцирь вымершего членистоногого

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Помимо этого нашли окаменелости морских беспозвоночных.

Петербуржец сделал странное открытие в стене дворца "Малютка" — хвостовой щиток панциря древнего ископаемого, а именно трилобита. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Помимо этого обнаружились рахиоподы, или плеченогие (морские беспозвоночные животные). 

"Он очень крупный и сразу бросается в глаза. Искать нужно сразу у двери справа", – уточнил мужчина. 

Дворец был построен в 1896 году. 

Ранее мы рассказывали, как можно найти окаменелости в Петербурге. Напомним также, что в Ленобласти дачница обнаружила окаменелости существа, жившего 500 млн лет назад.

Фото: Piter.tv 

Теги: дворец малютка, окаменелости, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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