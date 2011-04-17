Петербуржец и двое полицейских спасли тонущую в Неве девушку

Выяснилось, что молодой человек, увидев в воде девушку, бросился к ней на помощь.

Молодой человек и старшина полиции Михаил Кувылькин и сержант полиции Даниил Дедков на катере спасли тонущую в Большой Неве девушку. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского линейного отдела на водном транспорте.

Полицейские во время патрулирования заметили в воде мужчину, который удерживал на плаву девушку. Подплыв, их подняли на борт. Девушке оказали доврачебную помощь, а уже на берегу передали ее бригаде скорой помощи.

Выяснилось, что молодой человек, увидев в воде девушку, бросился к ней на помощь. В этот момент их и заметили сотрудники полиции. В настоящее время жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.

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Видео: пресс-служба Санкт-Петербургского линейного отдела на водном транспорте.

