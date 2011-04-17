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Петербуржец и двое полицейских спасли тонущую в Неве девушку

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Выяснилось, что молодой человек, увидев в воде девушку, бросился к ней на помощь.

Молодой человек и старшина полиции Михаил Кувылькин и сержант полиции Даниил Дедков на катере спасли тонущую в Большой Неве девушку. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского линейного отдела на водном транспорте.

Полицейские во время патрулирования заметили в воде мужчину, который удерживал на плаву девушку. Подплыв, их подняли на борт. Девушке оказали доврачебную помощь, а уже на берегу передали ее бригаде скорой помощи. 

Выяснилось, что молодой человек, увидев в воде девушку, бросился к ней на помощь. В этот момент их и заметили сотрудники полиции. В настоящее время жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. 

Ранее мы писали, что в Смольном объяснили, почему происходит массовая гибель петербургских уток. Летом они часто гибнут из-за жаркой погоды, а также на их здоровье негативно сказывается массовая подкормка.

Видео: пресс-служба Санкт-Петербургского линейного отдела на водном транспорте.
 

Теги: нева, прокуратура, тонущая
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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