Петербуржца изобличили в хранении и распространении детского порно

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

В среду, 4 сентября, во втором СО первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Петербургу зарегистрирован материал проверки, согласно которому 55-летний инвалид 1-й группы, находясь по месту своего проживания, незаконно приобрёл и хранил с целью дальнейшего распространения в сети "Интернет" порнографические материалы с участием несовершеннолетних. Об этом стало известно Piter.TV.

Также установлено, что петербуржец уже распространил вышеуказанные материалы нескольким неустановленным лицам. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на Муринской дороге. Мужчина был изобличен и дал признательные показания во вменяемом ему преступлении.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Продолжаются мероприятия, направленные на изобличение задержанного в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Ранее мы сообщили о том, что две петербурженки заявили о приставаниях к их 13-летним дочерям со стороны работника завода.

Фото: Piter.TV