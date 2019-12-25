Петербуржец пять лет "искал" сожительницу, которую сам убил и сбросил в канаву

Мужчина рассказал, что во время ссоры его возлюбленная вышла из автомобиля, пересела на автобус и уехала в неизвестном направлении.

Житель Петербурга пять лет делал вид, что ищет сожительницу. В то время он сам убил ее и сбросил в канаву. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже 45-летней возлюбленной в июле 2017 года. Он рассказал, что во время ссоры женщина вышла из автомобиля, пересела на рейсовый автобус и уехала в неизвестном направлении. С тех пор он ее не видел.

Спустя пять лет следствию удалось выяснить, как на самом деле развивались события. Оказалось, что в районе деревни Переезд в Новгородской области пара действительно поссорилась. Мужчина не смог сдержать свои эмоции и грубо толкнул сожительницу. Она упала и ударилась головой об камень. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью.

Когда мужчина понял, что женщина мертва, он сбросил ее тело в канаву и уехал. В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Фото: Piter.TV