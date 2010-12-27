Петербуржец 19 раз ударил ножом в грудь и живот 75-летнего свекра

После этого подозреваемый облил тело пожилого мужчины бензином и поджог в лесу Ломоносовского района.

Петербуржец обвиняется в убийстве своего бывшего 75-летнего свекра. Об этом сообщает Следком РФ по Ленинградской области.

По версии следствия, подозреваемый с 23 на 24 сентября 2017 года находился в петербургской квартире со своим свекром, который приехал в город по личным делам (у него двойное гражданство и последние 20 лет живет в другой стране). Возникла ссора и 42-летний мужчина нанес не менее 19 ударов ножом в грудь и живот 75-летнему потерпевшему. Пожилой человек скончался на месте. Злоумышленник на этом не остановился: он арендовал автомобиль, в багажник погрузил тело и личные вещи погибшего. После этого в лесу, в районе Петродворец – Кейкино Ломоносовского района Ленобласти, подозреваемый облил тело бензином и поджог.

Как оказалось, 42-летнему обвиняемому не понравилось нелестное высказывание пожилого мужчины относительно его отцовских обязанностей по содержанию малолетнего ребенка. После развода ребенок живет с матерью, дочерью погибшего.

В данный момент уголовное дело направлено в суд.

Ранее в Колпино нашли тела пожилой пары.

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