Петербуржцу вместо телефона фирмы Apple пришел пакет с песком

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору).

Житель Петербурга приобрел iPhone по объявлению в интернете. Вместо телефона он получил пакет с песком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сегодня, 5 августа.

Задержаны трое подозреваемых. По данным "Фонтанки", двое из них живут в одной квартире на Пулковском шоссе, еще один – в соседнем доме. Следствие утверждает, что они убедили мужчину приобрести товар в рассрочку и внести первый платеж на почте. Таким образом, горожанин потерял более 23 тыс. рублей.

Фигуранты хранили дома банковские и SIM-карты, роутер, пустые коробки от iPhone и других телефонов. Все перечисленное было изъято.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору). Выясняются детали произошедшего.

Ранее на Piter.TV: по факту хранения наркотических средств в квартире на Московском проспекте возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV