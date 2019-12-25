Петербуржцу выплатят 2 млн рублей за гибель дочери в авиакатастрофе над Синаем

Авиакатастрофа над Синаем произошла 31 октября 2015 года.

В Петербурге суд рассмотрел дело по иску Ивана Петрюка к авиакомпании "Когалымавиа" и страховой компании "Ингосстрах" о возмещении материального вреда в связи с гибелью дочери в авиакатастрофе над Синаем. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Мужчина попросил возместить два миллиона рублей. Компании попросили прийти к мировому соглашению, потому что 2 миллиона, плюс 40 тысяч понесенных издержек будет выплачена истцу. Суд утвердил мировое соглашение, производство прекратили

Авиакатастрофа над Синаем произошла 31 октября 2015 года. Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург, взорвался через 23 минуты после начала полета. Погибли 224 человека, в том числе 25 детей.

В конце прошлого года семья погибшего в катастрофе над Синаем петербуржца повторила маршрут сына.

Фото: ВК/ Благотворительный фонд "Рейс 9268"