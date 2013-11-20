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Петербуржцу-призывнику отменили штраф по делу о неявке в военкомат
Вчера, 22:51
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцу-призывнику отменили штраф по делу о неявке в военкомат

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При этом Журба утверждал, что он два раза посещал военкомат, однако все равно был оштрафован за якобы неявку.

В четверг, 7 декабря, Калининский суд Петербурга признал незаконным наказание, назначенное военкоматом призывнику Никите Журбе под предлогом его неявки по повестке (ст.21.5 КоАП). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. 

По данным суда, призванный в рамках частичной мобилизации Журба не должен будет платить штраф в размере полутора тысяч рублей. Дело в отношении него прекратили из-за отсутствия достаточной доказательной базы.

При этом Журба утверждал, что он два раза посещал военкомат, однако все равно был оштрафован за якобы неявку. Месяц назад было прекращено производство по аналогичному делу, заведенному на петербуржца Павла Логвинова.

В городских судах остаются нерассмотренными еще четыре жалобы на постановления, вынесенные военкоматами по ст.21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).

Фото: Piter.tv
 

Теги: отмена, призывник, суд, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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