Петербуржцу дали три года колонии за ложное минирование

Свою вину мужчина признал. По его словам, всему виной алкоголь.

Фрунзенский районный суд дал три года в исправительной колонии строгого режима Виктору Смирнову ложное сообщение об акте терроризма (ч.2 ст.207 УК РФ).

В конце февраля этого года пьяный мужчина, находясь в своей квартире дома №22 по улице Турку, позвонил по номеру 01 и сообщил о "готовящемся взрыве" здания администрации Фрунзенского района.

В объединенной пресс-службе рассказали, что это уже не первый случай в жизни Смирнова. В 2018 году мужчина сообщил в службы о "теракте" в Пулково.

Ранее мы писали, что Хованский просидит в СИЗО до сентября.

Фото: Piter.tv