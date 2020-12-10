  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцу дали три года колонии за ложное минирование
Сегодня, 19:20
62
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцу дали три года колонии за ложное минирование

0 0

Свою вину мужчина признал. По его словам, всему виной алкоголь.

Фрунзенский районный суд дал три года в исправительной колонии строгого режима Виктору Смирнову ложное сообщение об акте терроризма (ч.2 ст.207 УК РФ). 

В конце февраля этого года пьяный мужчина, находясь в своей квартире дома №22 по улице Турку, позвонил по номеру 01 и сообщил о "готовящемся взрыве" здания администрации Фрунзенского района. 

В объединенной пресс-службе рассказали, что это уже не первый случай в жизни Смирнова. В 2018 году мужчина сообщил в службы о "теракте" в Пулково.

Ранее мы писали, что Хованский просидит в СИЗО до сентября.

Фото: Piter.tv

Теги: колония, ложное минирование, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии