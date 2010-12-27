Многокилометровые пробки образовались на границе с финнами

Петербуржцы днем 7 декабря попали в огромные пробки на границе с Финляндией. Об этом стало известно по данным портала "На Границе.Ру".
Водителям придется стоять в очереди больше 2,5 часов на пункте пропуска "Брусничное". До финской границы пытаются доехать 270 автомобилей.
Подобная ситуация образовалась и в Светогорске. Машинам придется ждать своей очереди около 2 часов. Быстрее всего сейчас проехать через пункт "Торфяновка", где транспорта практически не наблюдается.
Ранее мы сообщали, что Генконсульство Финляндии уведомило об увеличении срока оформления шенгена.
Фото: eFINLAND
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