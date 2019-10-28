Петербуржцы засняли на видео "шизофреничку" в метро

Женщина говорила странные фразы и была недовольна поведением остальных пассажиров.

Петербуржцы засняли на видео странное поведение местной жительницы. По словам очевидцев, пассажирка метро проявляла признаки ярко выраженной шизофрении. Они кричала и ругалась "в пустоту" о том, что в подземке "облучение пятикратное". Сначала нарушительница спокойствия пыталась привлечь внимание публики, оскорбляя двух молодых девушек. После она сосредоточилась лишь на одном человеке.

"Жертвой" пожилой женщины стал 8-летний ребенок. Школьник встал напротив нее с телефоном в руках. В результате петербурженка разразилась тирадой о том, что в "цивилизованных странах нет ни у кого телефонов в руках". На подобное поведение многие лишь качали головой, улыбались и сдержанно посмеивались. По словам очевидцев, это все произошло на красной линии метро, когда пассажиры проезжали станцию "Кировский завод".

Ранее Piter.tv писал о том, что в сети опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб Признавашки

