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Петербуржцы заметили в Финском заливе снежные "пельмени"

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"Как будто кто-то в снежки поиграл", — прокомментировал необычное явление рыбак.

Жители Петербурга увидели утром в субботу, 18 декабря, ледяные шары в воде. Об этом они сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Лед, покрывший поверхность Финского залива, приобрел причудливую форму, напоминающую тысячи пельменей. Явление удивило рыбака, который отправился за уловом. Кадры он опубликовал в социальных сетях. 

Вот тут вообще красота. Как будто кто-то в снежки поиграл.

Александр Зеленков, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцам напомнили о штрафах за выход на лед.

Фото, видео: Александр Зеленков, ДТП и ЧП Санкт-Петербург, ВКонтакте

 

Теги: ледяные шары, пельмени в воде, природное явление, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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