Петербуржцы заметили в Финском заливе снежные "пельмени"

"Как будто кто-то в снежки поиграл", — прокомментировал необычное явление рыбак.

Жители Петербурга увидели утром в субботу, 18 декабря, ледяные шары в воде. Об этом они сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Лед, покрывший поверхность Финского залива, приобрел причудливую форму, напоминающую тысячи пельменей. Явление удивило рыбака, который отправился за уловом. Кадры он опубликовал в социальных сетях.

Вот тут вообще красота. Как будто кто-то в снежки поиграл. Александр Зеленков, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцам напомнили о штрафах за выход на лед.

Фото, видео: Александр Зеленков, ДТП и ЧП Санкт-Петербург, ВКонтакте