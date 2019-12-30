Морозостойкий мужчина нырнул в ледяную воду.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что у стен Петропавловской крепости петербуржцы заметили моржа. Видеоролик за несколько часов стал вирусным.

На кадрах морозостойкий мужчина нырнул в ледяную воду. Многие из очевидцев предположили, что так петербуржец восполняет недостаток Крещенский купаний. Напомним, что в этом году не всем "моржам" удалось окунуться в ледяную прорубь из-за аномально тёплой зимы.

"Шёл январь 2020....Мужчина решил искупаться у Петропавловской крепости", —шутят петербуржцы.

Ранее мы сообщали о том, что в последний день января Петербург накроет снегопад.

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