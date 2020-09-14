Петербуржцы заметили, что у метро "Политехническая" перекрыта дорога

По всей видимости, движение было перекрыто еще в воскресенье.

В понедельник, 14 сентября, читатель Piter.TV поделился кадрами перекрытия дороги у станции метро "Политехническая". Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", дорогу перекрыли еще в воскресенье.

По кадрам видно, как на Тихорецком проспекте у дома №1 автомобилисты доезжают до ограждений и разворачиваются. По всей видимости, для горожан это стало неожиданностью. Отметим, что ремонтных работ не наблюдается. На официальном портале ГАТИ уточняющей информации пока нет.

Ранее мы писали, что на дамбе в Петербурге закроют одну полосу движения из-за ремонта.

Видео: Piter.TV