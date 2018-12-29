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Петербуржцы в соцсетях просят спасти сову, которая живет на улице Турку
Сегодня, 22:16
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы в соцсетях просят спасти сову, которая живет на улице Турку

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"Пернатую горожанку" атакуют стаи воронов.

В понедельник, 28 января, стало известно, что на улице Турку поселилась сова. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

По словам очевидцев, "пернатую горожанку" атакуют стаи воронов.

Сову жалко. Видела как в ЦПКиО стая ворон донимали сову. Она спит днем, а они гонять ее начинают... А ночью сова во дворе всех крыс переловит!

отмечают горожане

На кадрах видно, что птица отдыхает на одном из деревьев во дворе.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржцы измерили сугробы картонным Киркоровым

Фото:признавашки питербург/вк

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Теги: сова спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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