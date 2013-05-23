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Петербуржцы в одних трусах станцевали в вагоне метрополитена

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Некоторые пользователи социальных сетей не оценили выходку молодых людей.

На днях в вагоне петербургского метро заметили полуобнажённых танцующих молодых людей. Видео в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" опубликовали очевидцы.

Некоторые пользователи социальных сетей не оценили выходку молодых людей и удивились, почему никто "не выкинул этих людей из вагона".

Пользователи также предположили, что молодые люди в нижнем белье снимали какой-то очередной ролик для своих социальных сетей.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: метро, танцы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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