Петербуржцы в одних трусах станцевали в вагоне метрополитена

На днях в вагоне петербургского метро заметили полуобнажённых танцующих молодых людей. Видео в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" опубликовали очевидцы.
Некоторые пользователи социальных сетей не оценили выходку молодых людей и удивились, почему никто "не выкинул этих людей из вагона".
Пользователи также предположили, что молодые люди в нижнем белье снимали какой-то очередной ролик для своих социальных сетей.
Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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