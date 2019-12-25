Петербуржцы стали в 2,3 раза чаще покупать противомоскитные сетки

Причиной этому послужило увеличение количества комаров в Петербурге и области.

Из-за аномальной жары в Петербурге увеличились комары в городе и области. Выросшая популяция стала досаждать жителям регионов, что послужило причиной покупки противомоскитных сеток. Данными исследования поделились аналитики сервиса "Авито".

За последние две недели в городе спрос на средства и приспособления для защиты от комаров вырос на 77%. Спрос к противомоскитным сеткам вырос в 2,3 раза. В среднем сетка обойдется покупателю в 4 350 рублей. Спрос на спреи и лосьоны увеличился на 42%, в среднем средство обойдется в 300 рублей.

Дачники тоже не остались в стороне: они на 52% чаще стали пользоваться услугами по обработке своих участков от комаров, тратя в среднем 500 рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге зафиксировали рост численности комаров.

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