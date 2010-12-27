Петербуржцы стали реже покупать автомобили

В прошлом месяце петербуржцы гораздо больше интересовались покупкой автомобилей, чем в августе.

В Санкт-Петербурге зафиксировано падение количества продаваемых автомобилей. За первые семь месяцев 2018 года было реализовано около 87,2 тысяч нового легкового транспорта. Об этом сообщают специалисты "Auto-Dealer-СПб".

В июле показатель превысил 12,5 тысяч новых транспортных средств, которые направились в руки автовладельцев.

Напомним, что согласно статистическим данным организации, за аналогичный период в прошлом году было продано на 19 процентов машин меньше.

Напомним, что в гостинице "Прибалтийская" гости отравились продуктами с кишечной палочкой.

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