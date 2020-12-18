Петербуржцы стали чаще посещать концерты

Статистика демонстрирует, что продажи билетов в Петербурге по категории "Концерты" поднялись на 40%, по категории "Фестивали" - на 300%, а по направлению "Спорт" - на 137%.

Продажа билетов на культурные события в Петербурге показывает значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами.

"Деловой Петербург" сообщает, что объемы продаж билетов на концерты начинают достигать и даже превосходить показатели до пандемии. Например, в прошлом году "Яндекс Афиша" реализовала 17,6 миллиона билетов, что на 71% больше, чем в 2022 году.

Президент группы компаний NCA Михаил Шурыгин подчеркнул, что в текущем году количество мероприятий в Петербурге и Ленинградской области увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом. Статистика демонстрирует, что продажи билетов в Петербурге по категории "Концерты" поднялись на 40%, по категории "Фестивали" - на 300%, а по направлению "Спорт" - на 137%.

Ранее мы сообщили о том, что объем инвестиций в землю под жилье в Петербурге и Ленобласти превысил 60 млрд рублей.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)