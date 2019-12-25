Объем инвестиций в землю под жилье в Петербурге и Ленобласти превысил 60 млрд рублей

Площадь купленных за первые девять месяцев текущего года увеличилась с 86 гектаров в прошлом году до 690 гектаров в нынешнем.

Девелоперские компании продолжают расширять свой земельный портфель в агломерации Санкт-Петербурга. Согласно информации от консалтинговой фирмы NF Group, за первые девять месяцев текущего года девелоперы вложили более 60 миллиардов рублей в приобретение земельных участков для строительства жилых комплексов и апартаментов, что на 12% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Площадь купленных за этот период земель увеличилась с 86 гектаров в прошлом году до 690 гектаров в нынешнем. Данные участки позволят возвести более 4,1 миллиона квадратных метров недвижимости.

Консалтинговый центр "Петербургская недвижимость" также отмечает рост инвестиций в земельные участки под девелопмент, хотя и приводит иные цифры. По их сведениям, за девять месяцев этого года на земельном рынке Санкт-Петербурга и ближайших пригородов состоялось 44 сделки по приобретению земли под жилье и апартаменты общей стоимостью 98 миллиардов рублей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Как подчеркнул управляющий партнер NF Group Алексей Новиков, независимо от внешних вызовов, таких как повышение стоимости кредитования и отмена субсидированной ипотеки, девелоперы продолжают активно пополнять свои земельные банки. Это подтверждают текущие показатели, демонстрирующие стремление застройщиков зафиксировать стоимость земли на текущем уровне и планировать долгосрочные проекты.

Ранее мы сообщили о том, что бюджет Петербурга за январь–сентябрь составил более 930 млрд рублей.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)