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Петербуржцы снова смогут улететь из "Пулково" прямым рейсом до Осло
Сегодня, 10:53
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lesjasap
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Петербуржцы снова смогут улететь из "Пулково" прямым рейсом до Осло

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С середины мая в "Пулково" возобновят прямое сообщение до норвежского Осло.

Жители Северной столицы России смогут улететь из аэропорта "Пулково" в столицу Норвегии без пересадок. Ранее из Петербурга уже летали прямые рейсы, которые впоследствие были приостановлены. Возобновление маршрута начнется с 18 мая.  Об этом сообщили представители авиакомпании "РусЛайн".

По данным сотрудников авиакомпании, самолет до Осло будет отправляться из "Пулково" трижды в неделю: понедельник, пятницу и воскресенье. Перелет займет у пассажиров не более двух часов. Рейс будет отправляться один раз в день. 

Фото: Pixabay.com
 

Теги: аэропорт , норвегия , осло , прямой рейс , туризм
Категории: Новости СПб

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