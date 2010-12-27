Петербуржцы снова смогут улететь из "Пулково" прямым рейсом до Осло

С середины мая в "Пулково" возобновят прямое сообщение до норвежского Осло.

Жители Северной столицы России смогут улететь из аэропорта "Пулково" в столицу Норвегии без пересадок. Ранее из Петербурга уже летали прямые рейсы, которые впоследствие были приостановлены. Возобновление маршрута начнется с 18 мая. Об этом сообщили представители авиакомпании "РусЛайн".

По данным сотрудников авиакомпании, самолет до Осло будет отправляться из "Пулково" трижды в неделю: понедельник, пятницу и воскресенье. Перелет займет у пассажиров не более двух часов. Рейс будет отправляться один раз в день.

Фото: Pixabay.com

