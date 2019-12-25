Петербуржцы смогут по ОМС получить медпомощь в садоводствах Ленобласти

В Ленобласти зарегистрировано 3316 СНТ, там пребывают более полутора миллиона петербуржцев.

В среду, 21 октября, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению Ленинградской области Екатерина Ровкина рассказала, что в садоводствах региона появилась возможность получить медпомощь по ОМС дачникам-петербуржцам.

Так, в некоторых районах области летом число приезжающих петербуржцев превышает количество местных жителей в разы. Например, в Лужском районе население составляет 80 тысяч человек, а в Мшинское садоводство на лето приезжают до 500 тысяч человек. Горожане теперь могут рассчитывать на "неотложку" и санавиацию. Однако специалист уточнила, что было бы неплохо, если бы Северная столица помогла организовать в садоводствах здравпункты. Такой опыт имеется: пару лет назад частная организация создала в некоторых СНТ свои здравпункты.

Ранее мы писали, что названы населенные пункты с новыми случаями COVID-19 за сутки.

Фото: Piter.TV