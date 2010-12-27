Петербуржцы смогли улететь из Туниса спустя 6 часов

Самолет должен приземлиться в Пулково в 21:24 по московскому времени.

Жители Северной столицы вылетели из Туниса в Петербург после шестичасовой задержки рейса. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика "Россия".

Россияне должны были вылететь в Северную столицу около 9 часов утра 16 сентября, однако рейс отложили до 15:20 по местному времени. По московскому времени борт отправился в 17:45 из аэропорта Энфида-Хаммамет. В Пулково самолет должен прибыть в 21:24.

Рейс пришлось ожидать около 500 людям.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Пулково опровергли задержку десятка рейсов из-за непогоды.

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