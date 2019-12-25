Петербуржцы рассказали, куда планируют отправиться в отпуск осенью

Из общего числа опрошенных 15% планируют провести отпуск дома, 13% собираются путешествовать по России, 9% выбирают отдых на даче, а 7% намерены отправиться за границу.

Осенью 44% жителей Петербурга планируют отдохнуть. Большинство из них предпочитают проводить отпуск дома, на даче или путешествия по России. Эти данные были получены в результате опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob среди экономически активных работающих граждан.

Из общего числа опрошенных 15% планируют провести отпуск дома, 13% собираются путешествовать по России, 9% выбирают отдых на даче, а 7% намерены отправиться за границу. Среди наиболее популярных направлений внутреннего туризма выделяются курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. Топ-3 зарубежных направлений включают Турцию, Египет и Таиланд.

Женщины чаще выбирают отдых дома (18%) и поездки по городам России (14%). Мужчины чаще делятся планами отправиться за границу (6%). Вероятно, это связано с началом учебного года у детей.

Больше всего тех, кто планирует отправиться за границу, среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей (8%). Также среди них больше всего тех, кто доволен отдыхом дома (25%). 50% петербуржцев не планируют брать осенний отпуск.

Ранее мы сообщили о том, что эксперт по туризму дала советы тем, кто идет в поход с палаткой.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")