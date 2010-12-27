Петербуржцы полюбили одежду с котиками и единорогами

По данным опроса, 42 % горожан любят одежду с кошками, а также с тиграми и львами.

Жители Северной столицы предпочитают покупать вещи с котиками и единорогами. Об этом сообщает издание "Невские новости".

В Петербурге накануне Международного дня бездомных животных провели опрос. Оказывается, петербуржцы настолько любят кошек и собак, чтобы готовы не только держать их дома, но носить одежду с их изображением.

По данным опроса, 42 % горожан любят одежду с кошками, а также с тиграми и львами. Коты одинаково нравятся как жителям Северной столицы, так и в Казахстана. На втором месте популярности - принты с лисами. Их выбрали 20 % населения. Единороги за три месяца дотянулись с пятого места рейтинга до третьего.

Социологи также отметили, что к забавным пандам интерес, наоборот, упал. За прошлый год вещи с ними покупали в 13 раз меньше, чем с изображением котиков.

Фото: Ярмарка Мастеров / www.livemaster.ru.