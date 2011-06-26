Однако некоторые петербуржцы обеспокоились таким большим количеством людей.

Вечером 28 сентября у входа в метро "Чернышевская" традиционно образовалась очередь. Но некоторые петербуржцы обеспокоились большим количеством сотрудников полиции на станции. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Затруднен вход на станцию метро Чернышевская. Что случилось – не понятно, в вестибюле несколько полицейских и очень маленьким потоком людей впускают. автор поста

Однако, как сообщили в пресс-службе петербургской подземки, станция работает в штатном режиме. Вход в метро был затруднен, поскольку пассажиры попали в час пик.

Ранее мы писали, что c 1 октября петербургская станция метро "Зенит" изменит режим работы.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб