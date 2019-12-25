Петербуржцы купили всего пять седанов Lada Aura за два месяца

1. Продажи Lada Aura в Петербурге замедлились после семи успешных месяцев.

В Петербурге заметно снизились продажи новых бизнес-седанов Lada Aura. По данным автоэксперта Дениса Гаврилова, который сослался на статистику "Автостат-Инфо", за август и сентябрь в городе приобрели всего 5 автомобилей этой модели.

Для сравнения, за первые 7 месяцев 2026 года петербуржцы купили 96 новых Lada Aura. Таким образом, за два последних месяца лета и начала осени продажи оказались значительно ниже показателей предыдущего периода.

Около двух третей всех продаж новых Lada Aura обеспечили корпоративные заказчики.

Ранее сообщалось, что жителя Петербурга арестовали за неуплату 25 млн рублей пошлин за авто.

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