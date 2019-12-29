Петербуржцы поймали грабителей в Веселом Поселке

Их поймали и удерживали до приезда полиции.

В пятницу, 28 февраля, стало известно, что в Веселом Поселке прохожие схватили злоумышленников, которые вырвали сумку у женщины. Об этом сообщила "Фонтанка".

Приехавший наряд полиции обнаружил 44-летнего безработного москвича и его 29-летнюю безработную сообщницу, которая живет в Тосненском районе. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против преступников, применивших силу, чтобы вырвать сумку у пенсионерки. Также сообщается, что ранее злоумышленники уже привлекались по подобному преступлению.

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