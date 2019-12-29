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Петербуржцы поймали грабителей в Веселом Поселке
Сегодня, 19:08
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arteliseev

Петербуржцы поймали грабителей в Веселом Поселке

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Их поймали и удерживали до приезда полиции.

В пятницу, 28 февраля, стало известно, что в Веселом Поселке прохожие схватили злоумышленников, которые вырвали сумку у женщины. Об этом сообщила "Фонтанка".

Приехавший наряд полиции обнаружил  44-летнего безработного москвича и его 29-летнюю безработную сообщницу, которая живет в Тосненском районе. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против преступников, применивших силу, чтобы вырвать сумку у пенсионерки. Также сообщается, что ранее злоумышленники уже привлекались по подобному преступлению. 

Ранее мы писали, что жители Петербурга заметили пожар на проспекте Славы.

Фото: pixabay.com

Теги: веселый поселок, кража, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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