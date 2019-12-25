Петербуржцы пытаются отвоевать бульвар на улице Крыленко

Часть бульвара застроили гостиницей.

Изначально застройщик планировал построить торговый центр, однако позже появились гостиница и спортивный комплекс, сообщили "НТВ".

Помимо этого запланированы еще три гостиницы, гараж и магазины. Жители возмутились, когда услышали о планах компании. Петербуржцы ссылаются на закон о зеленых насаждениях, который застройщик нарушит, если построит все запланированное. Также изучив документы, активисты предположили, что в перспективе может сложиться транспортная нагруженность района.

Ранее мы писали, что в Госдуме предложили сделать московские парковки бесплатными из-за коронавируса.

Фото: "Вконтакте" / "Подслушано Большевиков-Дыбенко".