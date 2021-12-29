Петербуржцы перепутали золотистого ретривера с тигром на каникулах

В службу спасения с таким сообщение позвонили сразу несколько человек.

В понедельник, 10 января, в пресс-службе комитета по информатизации и связи рассказали Piter.tv, что помимо серьезных происшествий в Петербурге во время праздников произошел курьезный случай.

Так, 4 января в службу спасения "112" сразу несколько человек сообщили, что в парке Лесотехнической академии гуляет тигр. Тигром оказался золотистый ретривер в полосатой попоне, которой заботливый хозяин предусмотрительно утеплил своего питомца. Издалека в таком наряде собака действительно была похожа на дикого зверя, сообщили в комитете.

Хозяин собаки, беззаботно прогуливавшийся с ней в парке, сильно удивился вызванному переполоху.

Помимо этого в Смольном рассказали, что 7 января в "112" плачущий подросток и рассказал о потерявшемся щенке. Буквально через несколько минут в службу позвонили прохожие, нашедшие щенка, похожего по описанию, в нескольких кварталах от указанного адреса. В результате юный хозяин щенка благополучно нашел своего сбежавшего питомца.

В комитете напомнили, что система "112" взаимодействует со всеми оперативными службами города и передает сигнал во все соответствующие экстренные оперативные службы. Служба экстренных вызовов 112 работает ежедневно и круглосуточно.

Операторы службы спасения в Петербурге за новогодние праздники приняли более 100 тыс. экстренных вызовов.

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