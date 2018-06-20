На месте ожидают сотрудников специальных служб.

В понедельник, 1 апреля, петербуржцы обнаружили в Невском районе труп пожилой женщины. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел во дворе 31/2 на улице Коллонтай.

Скончалась женщина пожилого возраста сказано в сообщении

Причина смерти пока неизвестна. На месте ожидают сотрудников специальных служб.

На снимке видно, что женщина лежит на дороге возле дома. На месте трагедии работают полицейские.

Ранее мы сообщали о том, что Ночью в Центральном районе неизвестный побил три припаркованных машины

Фото:признавашки дтп и чп петербург/вк