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Петербуржцы обнаружили в Невском районе труп пожилой женщины
Сегодня, 21:19
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы обнаружили в Невском районе труп пожилой женщины

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На месте ожидают сотрудников специальных служб.

В понедельник, 1 апреля, петербуржцы обнаружили в Невском районе труп пожилой женщины. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел во дворе 31/2 на улице Коллонтай.

Скончалась женщина пожилого возраста 

сказано в сообщении

Причина смерти пока неизвестна. На месте ожидают сотрудников специальных служб.

На снимке видно, что женщина лежит на дороге возле дома. На месте трагедии работают полицейские.

Ранее мы сообщали о том, что Ночью в Центральном районе неизвестный побил три припаркованных машины

Фото:признавашки дтп и чп петербург/вк

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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