В понедельник, 1 апреля, петербуржцы обнаружили в Невском районе труп пожилой женщины. Об этом горожане сообщили в соцсетях.
Инцидент произошел во дворе 31/2 на улице Коллонтай.
Скончалась женщина пожилого возраста
сказано в сообщении
Причина смерти пока неизвестна. На месте ожидают сотрудников специальных служб.
На снимке видно, что женщина лежит на дороге возле дома. На месте трагедии работают полицейские.
Ранее мы сообщали о том, что Ночью в Центральном районе неизвестный побил три припаркованных машины
Фото:признавашки дтп и чп петербург/вк
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