Петербуржцы: началось половодье в Тосно

Очевидцы сообщают, что затопило дороги в частном секторе.

Во вторник, 2 апреля, в Тосно началось половодье. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Очевидцы сообщают, что затопило дороги в частном секторе.

Началось половодье в Тосно на реке Тосна сказано в сообщении

На кадрах видно, что в некоторых местах возможно передвигаться исключительно на внедорожнике.

Ранее в ГУ МЧС Ленобласти отметили, что все спасатели находятся в состоянии повышенной готовности. Однако, наводнения не будет.

По словам специалистов, весна – обычный сезон половодья. В данный момент проводится комплекс превентивных мероприятий по предотвращению этого природного явления.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге разработают план сотрудничества с иностранными соседями

Фото: дтп и чп петербург/вк