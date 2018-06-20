Петербуржцы: началось половодье в Тосно

Во вторник, 2 апреля, в Тосно началось половодье. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
Очевидцы сообщают, что затопило дороги в частном секторе.
Началось половодье в Тосно на реке Тосна
сказано в сообщении
На кадрах видно, что в некоторых местах возможно передвигаться исключительно на внедорожнике.
Ранее в ГУ МЧС Ленобласти отметили, что все спасатели находятся в состоянии повышенной готовности. Однако, наводнения не будет.
По словам специалистов, весна – обычный сезон половодья. В данный момент проводится комплекс превентивных мероприятий по предотвращению этого природного явления.
Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге разработают план сотрудничества с иностранными соседями
Фото: дтп и чп петербург/вк
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