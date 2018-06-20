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Петербуржцы: началось половодье в Тосно
Сегодня, 22:55
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы: началось половодье в Тосно

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Очевидцы сообщают, что затопило дороги в частном секторе.

Во вторник, 2 апреля, в Тосно началось половодье. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. 

Очевидцы сообщают, что затопило дороги в частном секторе.

Началось половодье в Тосно на реке Тосна

сказано в сообщении

На кадрах видно, что в некоторых местах возможно передвигаться исключительно на внедорожнике. 

Ранее в  ГУ МЧС Ленобласти отметили, что все спасатели находятся в состоянии повышенной готовности. Однако, наводнения не будет. 

По словам специалистов, весна – обычный сезон половодья. В данный момент проводится комплекс превентивных мероприятий по предотвращению этого природного явления.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге разработают план сотрудничества с иностранными соседями 

Фото: дтп и чп петербург/вк

Теги: новости спб, происшествие, тосно половодье
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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