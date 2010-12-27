Петербуржцы: около "Пулково" закрыта половина выездов

Пассажиры опаздывают на свои рейсы.

В среду, 13 ноября, стало известно, что около "Пулково" закрыта половина выездов. Об этом петербуржцы сообщают в соцсетях.

Пассажиры жалуются, что они опаздывают на свои рейсы. Горожане предупреждают, что необходимо дополнительно закладывать на дорогу в аэропорт около 30 минут. Также на выездах собрались огромные пробки. Водители отмечают, что они не укладываются в бесплатные для посещения — 15 минут.

"В аэропорт половина въездов закрыта. Кому лететь - плюсуйте ещё минут 15-20", —сказано в сообщении.

На кадрах видно, что на месте въезда в аэропорт стоят рабочие со спецтехникой. Дорога перекрыта. Пассажиры возмущены, что их не предупредили о ремонтных работах около "Пулково".

Ранее мы сообщали о том, что в Центральном районе Петербурга отключили отопление.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Александр Иванов