В Центральном районе Петербурга отключили отопление 

Горячей воды нет в домах на Моховой и улице Пестеля, а также на Набережной реки Фонтанки.

В среду, 13 ноября, стало известно о том, что в Центральном районе отключили отопление. Об этом сообщает пресс0служба АО "Теплосети Петербурга".

Тепло ушло из домов на Моховой и улице Пестеля, а также на Набережной реки Фонтанки. Как оказалось, компания проводит работы по ремонту участка тепломагистрали поблизости. Планируется, что отопление в квартире будет подавать специальная сеть-дублер, которая будет работать весь сезон.

В данный момент, в Центральном районе работают сразу шесть бригад. В "Теплосети" заявили, что петербуржцы могут обратиться в УК, чтобы в ноябре им перерасчитали тариф на тепло.

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