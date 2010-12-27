Петербуржцев высадили из самолета в Хельсинки из-за неисправности

Три часа пассажиры не могли сесть в самолет.

В петербургском аэропорту уже на три часа задержали вылет пассажиров в Хельсинки. Клиентов рейса до столицы Финляндии вывели из салона самолета из-за технической неисправности на борту. Об этом сообщили очевидцы.

По данным "Пулково" рейс, который выполняет авиакомпания Finnair, должен был покинуть Россию в 12.30. Однако, на данный момент люди все еще ждут посадки в здании терминала. Многие переживают, что не успеют вовремя добраться до места назначения вовремя, ведь большинство выбирает аэропорт Хельсинки как стыковочный пункт.

Информации о том, когда самолет будет готов к вылету еще нет. Также представители аэропорта не уведомили о конкретных причинах задержки. Взлет переносили уже трижды, в последний раз электронное табло показывало посадку в 15.30.

Напомним, что в ГМЗ "Царское село" закроют скульптуры от зимних холодов.

Фото: Piter.tv