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Петербуржцев высадили из самолета в Хельсинки из-за неисправности
22 октября, 15:58
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lesjasap
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Петербуржцев высадили из самолета в Хельсинки из-за неисправности

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Три часа пассажиры не могли сесть в самолет.

В петербургском аэропорту уже на три часа задержали вылет пассажиров в Хельсинки. Клиентов рейса до столицы Финляндии вывели из салона самолета из-за технической неисправности на борту. Об этом сообщили очевидцы.

По данным "Пулково" рейс, который выполняет авиакомпания Finnair, должен был покинуть Россию в 12.30. Однако, на данный момент люди все еще ждут посадки в здании терминала. Многие переживают, что не успеют вовремя добраться до места назначения вовремя, ведь большинство выбирает аэропорт Хельсинки как стыковочный пункт.

Информации о том, когда самолет будет готов к вылету еще нет. Также представители аэропорта не уведомили о конкретных причинах задержки. Взлет переносили уже трижды, в последний раз электронное табло показывало посадку в 15.30.

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Фото: Piter.tv

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Категории: Картина дня Лента новостей Происшествия Новости СПб

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