Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в Петербурге 10 ноября

Ночью и утром на дорогах возможно образование гололедицы.

В среду, 10 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Предстоящая ночь будет без существенных осадков. Утром и днем пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха ночью составит -1…+1 градус, днем столбики термометров покажут +5…+7 градусов. Ночью и утром на дорогах возможно образование гололедицы.

В МЧС Петербурга предупредили горожан об усилении юго-западного ветра до 15 м/с.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 10 ноября ожидаются гололедица и налипание мокрого снега.

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